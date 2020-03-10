Участок автотрассы M2 Гянджа-госграница с Грузией расширяется до 4 полос (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Благодаря современной дорожной инфраструктуре, созданной в республике Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, устраняются многие проблемы региональных грузоперевозок.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве, участок Баку - Гянджа магистрали М2 общей протяженностью 503 километра от Баку до госграницы с Грузией, в разные годы был усовершенствован и соответствует первой технической категории. В настоящее время успешно продолжается расширение до четырех полос 130-километрового участка трассы Гянджа-Газах-госграница с Грузией.

По проекту общая ширина дороги составляет 27,5 метра. Проезжая часть трассы, которая состоит из 4-6 полос, каждая шириной 3,75 метра, будет покрыта полимерным асфальтобетоном. В целом, толщина дорожного покрытия составит 72,5 сантиметра, в том числе три слоя асфальтобетона общей толщиной 27 см.

В рамках проекта будет построено 27 дорожных узлов, 17 автомобильных мостов, 71 - подземный переход, а также другие объекты дорожной инфраструктуры. В 85 местах будут установлены автобусные остановки. В целом работы завершены почти на 40 процентов.

Выплата компенсаций гражданам за земельные участки, которые попали под проект, а также перенос других препятствий, осуществляется в рамках законодательства.

После расширения 130-километрового участка Гянджа-Газах-госграница с Грузией трассы М2 до четырех полос будет обеспечен удобный и быстрый проезд граждан. Помимо этого, другое преимущество трассы заключается в том, что она минует крупные населенные пункты. Это важный аспект с точки зрения безопасности как населения, так и водителей.

В Агентстве отметили, что после завершения работ трасса М2 Баку - Алят - Газах - госграница с Грузией сыграет важную роль в увеличении объема как внутренних, так и международных грузоперевозок. Кроме того, строительство дороги окажет положительное влияние на развитие сельского хозяйства, туризма и промышленности, что в конечном итоге скажется на уровне жизни населения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)