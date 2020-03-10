В Азербайджане продезинфицированы заповедники (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В заповедниках и учебных заведениях при Государственном агентстве по туризму Азербайджана проведены медико-профилактические и дезинфекционные работы против коронавирусной инфекции, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Меры осуществлены в учебных зданиях и на территории Азербайджанского университета туризма и менеджмента, Бакинской профшколы туризма и Мингячевирского колледжа туризма.

Кроме того, дезинфекция проведена в стенах «Нарын Гала» Государственного историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш» в Шеки, других объектах.

Дезинфекционные работы проведены в административных зданиях заповедника, Шекинском ханском дворце и во дворе, Доме-музее Шекинских ханов, Шекинском историко-краеведческом музее, Государственной галерее искусств в Шеки, в здании «Дома ремесленников», объектах историко-архитектурного заповедника «Киш» и на других объектах.

Объекты, в которых была проведена дезинфекция, открыты с 8 марта.

В марте-апреле планируется осуществить упреждающие меры и в других заповедниках при Агентстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)