Верховный комиссариат ООН по вопросам беженцев частично ограничивает работу
БАКУ /Trend/ - Верховный комиссариат ООН по делам беженцев с 10 марта ограничил прием и другую социальную работу в Центре приема беженцев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на представительство Комиссариата в Азербайджане.
Прием ограничивается до очередного объявления.
Предоставление всех консультаций по вопросам покровительства и социальные консультации будут осуществляться по телефону или посредством заранее назначенной встречи.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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