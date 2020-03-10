Верховный комиссариат ООН по вопросам беженцев частично ограничивает работу

БАКУ /Trend/ - Верховный комиссариат ООН по делам беженцев с 10 марта ограничил прием и другую социальную работу в Центре приема беженцев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на представительство Комиссариата в Азербайджане.

Прием ограничивается до очередного объявления.

Предоставление всех консультаций по вопросам покровительства и социальные консультации будут осуществляться по телефону или посредством заранее назначенной встречи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)