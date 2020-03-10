Оперативный штаб: В Азербайджане отменяются традиционные празднества в связи с Новрузом

БАКУ/Trend/ - Отменены традиционные праздничные мероприятия, которые были предусмотрены в Баку и регионах страны в марте, сообщили во вторник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

Согласно сообщению, ввиду расширения географии распространения вируса в мире, в Азербайджане усилены соответствующие профилактические меры.

«В этой связи отменяются традиционные праздничные мероприятия, которые были предусмотрены в Баку и регионах страны в марте.

Исходя из консультаций со специалистами и рекомендаций ВОЗ, Оперативный штаб призывает отдельные структуры не проводить в ближайшее время какие-либо массовые мероприятия, и отложить дату уже назначенных.

Ввиду того, что в местах массового скопления людей риск заражения более высок, в течение ближайших месяцев рекомендуется отменить свадьбы и подобные торжества, а также не проводить массовые поминальные церемонии», - говорится в обращении.

Оперативный штаб вновь призывает граждан поддержать меры правительства Азербайджана в направлении недопущения распространения вируса в стране, сторониться мест массового скопления людей, в том числе закрытых помещений, отменить визиты в зарубежные страны, в то же время в страны группы риска. Во время неотложных и важных визитов максимально соблюдать меры предосторожности (медицинские маски, специальные защитные очки, средства дезинфекции).

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)