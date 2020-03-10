В Азербайджане примут жесткие меры против искусственного завышения цен

Общество 10 марта 2020 17:33 (UTC+04:00)
В Азербайджане примут жесткие меры против искусственного завышения цен

БАКУ /Trend/ - Против искусственного завышения цен и необоснованного дефицита будут приняты жесткие меры.

В Кабинете министров обсуждена ситуация на нефтяном рынке, ее влияние на Азербайджан и упреждающие меры в связи с этим.

Как сообщили во вторник Trend в Кабмине, 10 марта на совещании в Кабинете министров Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова обсуждены ситуация на глобальном нефтяном рынке, а также ее воздействие на экономику.

В совещании приняли участие помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов, председатель Центробанка Эльман Рустамов, исполнительный директор Госнефтефонда Исрафил Мамедов и помощник премьер-министра Фахри Исмаилов.

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