В Азербайджане начался прием документов для получения съемного жилья

БАКУ /Trend/ - Сегодня начался прием документов граждан, которые прошли электронную регистрацию в рамках механизма обеспечения съемным жильем Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Как сообщили во вторник Trend в Фонде, в течение дня в ASAN Kommunal № 2 в Баку и центре "Служба ASAN" в Сумгайыте с учетом очередности были приняты документы у 75 граждан. Их обращения будут рассмотрены Фондом не позднее пяти рабочих дней. Учитывается их возраст, кредитная история и определяются размеры максимальных ежемесячных взносов за аренду в соответствии с официальными доходами, а также максимальный срок кредитного договора. Информация о вышеуказанной процедуре отправляется в личные кабинеты граждан в виде уведомления. Далее граждане получают возможность выбрать жилплощадь по сходной цене посредством электронной системы "Электронная ипотека и кредитная гарантия" Фонда.

В настоящее время продолжается прием электронных обращений по модулю жилья. Общее число граждан, выполнивших операции в связи с данным механизмом, отражено ниже:

Создали электронный кабинет 7769 Сформировали обращение 6436 Направили обращение 5283 Предоставили документы 75

Гражданам аналогичным образом будут разосланы уведомления о дате и месте приема документов. Зарегистрированным заявителям, для представления документов следует обращаться в центры "Службы ASAN" только в указанное в оповещениях время.

Отметим, что очередь выдается гражданину только один раз - в момент обращения. Очередь может быть изменена только в нижеследующих случаях:

- если предыдущего в очереди гражданин отказывается от обращения;

- если система аннулирует обращение предыдущего в очереди гражданина ввиду несоответствия требованиям;

- в случае отказа или не осуществления выбора квартиры предыдущим в очереди гражданином;

- в случае если Фонд закупит и добавит в систему новые квартиры.

Также подробную информацию о требованиях, приеме обращений, их рассмотрении, выборе и оформлении жилплощади можно получить на сайте Фонда, а также позвонив в call-center Фонда по телефону 1549. Гражданам рекомендуется ознакомиться с инструкцией по пользованию электронной системой.

Граждане могут получить информацию о численности, местоположении, площади и других параметрах по жилым помещениям, пройдя по ссылке.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)