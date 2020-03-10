В Азербайджане начался прием документов для получения съемного жилья
БАКУ /Trend/ - Сегодня начался прием документов граждан, которые прошли электронную регистрацию в рамках механизма обеспечения съемным жильем Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.
Как сообщили во вторник Trend в Фонде, в течение дня в ASAN Kommunal № 2 в Баку и центре "Служба ASAN" в Сумгайыте с учетом очередности были приняты документы у 75 граждан. Их обращения будут рассмотрены Фондом не позднее пяти рабочих дней. Учитывается их возраст, кредитная история и определяются размеры максимальных ежемесячных взносов за аренду в соответствии с официальными доходами, а также максимальный срок кредитного договора. Информация о вышеуказанной процедуре отправляется в личные кабинеты граждан в виде уведомления. Далее граждане получают возможность выбрать жилплощадь по сходной цене посредством электронной системы "Электронная ипотека и кредитная гарантия" Фонда.
В настоящее время продолжается прием электронных обращений по модулю жилья. Общее число граждан, выполнивших операции в связи с данным механизмом, отражено ниже:
|
Создали электронный кабинет
|
7769
|
Сформировали обращение
|
6436
|
Направили обращение
|
5283
|
Предоставили документы
|
75
Гражданам аналогичным образом будут разосланы уведомления о дате и месте приема документов. Зарегистрированным заявителям, для представления документов следует обращаться в центры "Службы ASAN" только в указанное в оповещениях время.
Отметим, что очередь выдается гражданину только один раз - в момент обращения. Очередь может быть изменена только в нижеследующих случаях:
- если предыдущего в очереди гражданин отказывается от обращения;
- если система аннулирует обращение предыдущего в очереди гражданина ввиду несоответствия требованиям;
- в случае отказа или не осуществления выбора квартиры предыдущим в очереди гражданином;
- в случае если Фонд закупит и добавит в систему новые квартиры.
Также подробную информацию о требованиях, приеме обращений, их рассмотрении, выборе и оформлении жилплощади можно получить на сайте Фонда, а также позвонив в call-center Фонда по телефону 1549. Гражданам рекомендуется ознакомиться с инструкцией по пользованию электронной системой.
Граждане могут получить информацию о численности, местоположении, площади и других параметрах по жилым помещениям, пройдя по ссылке.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)