На телеканале "Mədəniyyət" начались телеуроки

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня на телеканале "Mədəniyyət" (Культура) стартовали телеуроки, сообщает в среду Trend.

Трансляция в рамках проекта "Час урока", осуществляемого при поддержке минобразования, началась в 10:00.

Телеуроки будут транслироваться с перерывами до 16:00 каждый день до 27 марта. Они охватывают все классы, и даются краткие пояснения и инструкции по темам уроков.

Напомним, что в связи с угрозой коронавируса учебный процесс во всех учебных заведениях республики был приостановлен с 3 по 27 марта.

(Текст: Кямаля Сеидова)