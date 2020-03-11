В Госдуме открылась выставка о женщинах-воинах ВОВ (ФОТО)

10 марта в стенах Государственной Думы Российской Федерации прошла выставка «Женщины в Великой Отечественной войне» приуроченная к предстоящему 75-летию великой победы и международному женскому дню 8 марта. Мероприятие, которое продлится 4 дня, было организовано по инициативе Молодёжного парламента при Госдуме при поддержке Комитета Госдумы по делам национальностей, Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Мероприятие открыл председатель Комитета по делам национальностей Валерий Георгиевич Газаев, далее депутат Госдумы Гильмутдинов Ильдар Ирекович и председатель Комитета по делам семьи, женщин и детей Плетнева Тамара Васильевна.

Было особо отмечено, что выставка организована при поддержке азербайджанский общины Москвы. Организаторы выставки поблагодарили Азербайджанскую общины Москвы за оказанную поддержку в проведение данного мероприятие. На выставке так же приняли участие представительницы Азербайджана, ветераны Великой Отечественной войны - первая азербайджанская женщина снайпер Зиба Ганиева и первая азербайджанская женщина военный лётчик Саидмамедова Зулейха.

Напомним, что в Великой Отечественной войне с оружием в руках сражался каждый пятый житель Азербайджана: при населении 3,4 млн человек (1941 г.) на фронт ушли 681 тыс. человек (из них более 10 тыс. - женщины). более 300 тыс. воинов-азербайджанцев погибли на полях сражений, что сравнимо с потерями, понесенными во Второй Мировой войне такими странами как США или Великобритания. При этом следует учесть, что на фронтах ВОВ погиб каждый десятый житель Азербайджана, что является в процентном отношении к населению одним из больших показателей по потерям среди союзных республик.

Свыше 400 тыс. азербайджанцев награждены боевыми орденами и медалями, 14 воинов - полные кавалеры ордена Славы, 128 - Герои Советского Союза. Азербайджанские воины приняли участие во всех самых ярких и героических эпизодах войны.