В Азербайджане могут отменить запрет на тяжелый труд женщин

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане готовится предложение по отмене ограничения на деятельность женщин на вредной и трудной работе, и запрете ее только для беременных и женщин, на попечении которых находятся дети в возрасте до 3-х лет.

Об этом в четверг сказала Trend завотделом правового обеспечения Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова.

Она напомнила, что согласно Трудовому кодексу, на трудной и вредной работе, а также в подземных работах (тоннелях, шахтах и других) женский труд запрещен.

По ее словам, в Азербайджане женский труд запрещен на почти 600 видах деятельности, которые касаются сельскохозяйственной, перерабатывающей, продовольственной, нефте- и газодобывающей, металлургической и других отраслей. Большинство работ в этих сферах связаны именно с подъемом тяжестей и производством вредных веществ.

Она подчеркнула, что со временем оборудование и техника по ряду профессий модернизировались, поэтому некоторые виды деятельности вышли из разряда тяжелых: «Поэтому на ряде работ мы не можем вводить запрет для женщин на равный труд с мужчинами. Поэтому будет правильно, если ограничение на деятельность в этих видах работ будет касаться не всех женщин, а только беременных и женщин, на попечении которых находятся дети в возрасте до 3-х лет».

Завотделом добавила, что эксперты СЕ и других международных организаций, проведя анализ азербайджанского законодательства, рассмотрели этот вопрос, порекомендовав применение данного запрета только к беременным и женщинам, на попечении которых находятся дети в возрасте до 3-х лет.

Ибрагимова сказала, что в законодательство Молдовы и Украины уже внесены поправки в этом направлении, и в настоящее время этот вопрос рассматривается в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии и Кыргызстане.

Она напомнила, что в соответствии с Трудовым кодексом также запрещено привлечение женщин к поднятию и переносу тяжелых предметов выше установленной нормы (не более 15 кг), а также выше 10 кг на высоту более 1,5 метра, перевозить груженную более 15 килограммами тележку или другие движущиеся средства.

В заключении она сказала, что в перспективном будущем в связи с расширением применения современных технологий в Трудовом кодексе может быть рассмотрена отмена этих запретов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)