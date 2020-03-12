В Баку и на Абшероне будут организованы праздничные ярмарки

БАКУ /Trend/ - С 14 по 19 марта министерство сельского хозяйства Азербайджана планирует провести ярмарки по продаже аграрной продукции, сказал в четверг Trend пресс-секретарь ОАО «Аграрное снабжение и заготовки» Маис Мусаев.

Ярмарки будут проводиться на пересечении пр. Гусейн Джавида и ул.Сейфеддина Даглы в Ясамальском районе ( напротив 225-й школы, рядом со Space TV), на ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5В в Бинагадинском районе (рядом с кинотеатром «Инглаб», рядом станцией метро «Гянджлик» в Наримановском районе, на пр. Гейдара Алиева, 41А в г. Хырдалан, в пос. Гарачухур на пересечении улиц Ахмеда Мехбалыева и Этибара Бакирли (рядом с парком «Нефтчиляр») в Сураханском районе.

Отметим, что на ярмарках будет представлена сельскохозяйственная продукция от порядка 200 фермеров.

Контроль качества и цен реализуемой продукции будет осуществлять Рабочая группа из сотрудников Агентства пищевой безопасности.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)