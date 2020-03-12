В вузах Азербайджана устранено ограничение времени самостоятельной работы

БАКУ/Trend/ - На уровне бакалавриата в вузах Азербайджана устранено ограничение во времени, отведенном на самостоятельную работу.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве образования, в связи с этим внесены изменения в "Содержание и правила организации обучения в бакалавриате (базовое высшее медицинское образование)".

Согласно прежней редакции, время, отведенное на самостоятельную работу, должно было быть составлять не менее 50 процентов от общего времени, отведенного на усвоение дисциплины. А это противоречило правилам организации обучения на основе кредитной системы.

Вышеуказанные изменения были внесены с целью устранения данного противоречия. Далее организация самостоятельной работы студентов будет регулироваться согласно правилам обучения на основе кредитной системы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)