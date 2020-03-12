Мехмет Караджа: «Я верю, что Бакинская Высшая Школа Нефти очень скоро заявит о себе в регионе»

По приглашению ректора Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмара Гасымова в Баку побывала делегация Стамбульского технического университета (ITU) во главе с ректором университета профессором Мехметом Караджа.

В ходе визита были проведены деловые встречи с руководством и преподавательским составом БВШН, в результате которых был подписан меморандум о сотрудничестве между БВШН и ITU.

Представляем интервью с ректором Стамбульского технического университета, профессором Мехметом Караджа.

- Прежде всего, мы хотели бы узнать Ваши впечатления о Баку?

- Это мой четвертый визит в Баку.

Каждый раз, когда я приезжаю в Баку, я открываю этот город с абсолютно другой стороны. Баку гармонично синтезирует в себе атмосферу древнего, основанного тысячи лет назад города и современности. Этим этот аспект города и впечатляет меня. Широкие улицы, культурные и улыбающиеся люди также придают городу великолепие.

Думаю, что, когда я в следующий раз приеду в Баку, я снова открою для себя этот город с новой стороны.

- Что делает Стамбульский технический университет успешным?

- Стамбульский технический университет - один из старейших и самых престижных технических университетов в Турции, история которого насчитывает около 247 лет. В нем сформировалась серьезная университетская традиция. Стамбульский технический университет может служить в качестве модели для университетов следующего поколения. Так, наш университет возглавляет список передовых высших учебных заведений, которые наиболее быстро адаптируются к мировым тенденциям и являются наиболее открытыми для инноваций. Своей популярностью Стамбульский технический университет также обязан тем своим выпускникам, которые стали в Турции известными влиятельными личностями. Среди выпускников ITU есть руководители известных компаний, а также

выдающиеся личности, сыгравшие важную роль в общественно-политической жизни Турции и оказавшие серьезное влияние на формирование мировоззрения турецкого народа, такие как Сулейман Демирель, Тургут Озал, Неджметтин Эрбакан. Кроме того, наш университет играет важную роль в подготовке строительных подрядчиков в Турции: 8 из 10 подрядчиков являются нашими выпускниками.

- Как Вы оцениваете условия, созданные для обучения в Бакинской Высшей Школе Нефти?

- Прежде всего хочу сказать, что для меня большая честь быть в Высшей Школе. Я был очень доволен гостеприимством всех ваших сотрудников, особенно ректора Эльмара Гасымова. Поэтому я хочу выразить благодарность всему персоналу школы, особенно вашему руководству. Хочу особенно отметить, что Бакинская Высшая Школа Нефти невероятно развилась за 8 лет. Ваша школа, как высшее учебное заведение, добилась больших успехов в очень короткие сроки. Самое главное, я был впечатлен командой Высшей Школы. Люди в этой команде обладают глобальным мышлением и видением. Я увидел сильную веру в будущее в глазах всех сотрудников, включая ректора, и почувствовал, что они открыты и полны энтузиазма в отношении инноваций и развития. У Высшей Школы великие цели и большие ожидания. Думаю, что благодаря своему неисчерпаемому энтузиазму, команда школы достигнет этих целей. БВШН, отвечающая мировым стандартам, играет важную роль в подготовке передового инженерного персонала для Азербайджана. Я верю, что Бакинская Высшая Школа Нефти очень скоро заявит о себе в регионе.

- В каком направлении будет сотрудничать Стамбульский технический университет с Бакинской Высшей Школой Нефти?

- Естественно, основным направлением нашего сотрудничества будет инженерная сфера. Кроме этого, планируются работы в области информационных технологий и искусственного интеллекта.

Пока что мы определили три направления:

- Сформировать специальность «Компьютерная инженерия» в Бакинской Высшей Школе Нефти и проработать все детали, касающиеся реализации этой специальности.

- Расширить возможности для сотрудничества в таких сферах, как разработка и реализация совместных проектов, обмен студентами и т.д.

- Создать в БВШН Стартап-Центр для Технопарка.