Дочь Муслима Магомаева: Выражаю бесконечную признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, которые очень многое делают для увековечения имени моего отца

БАКУ /Trend/ - Хочется еще раз выразить мою бесконечную признательность правительству Азербайджана во главе с Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, которые делали и делают очень многое для увековечения имени моего отца.

Об этом Trend сказала дочь всемирно известного азербайджанского оперного и эстрадного певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева - Марина Магомаева, которая вместе с семьей проживает в США.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об возведении памятника Муслиму Магомаеву. В распоряжении говорится, что с целью увековечения памяти в Баку будет установлен памятник выдающемуся мастеру, обладавшему врожденным талантом, и внесшему ценный вклад в обогащение сокровищницы азербайджанской музыкальной культуры, всемирно известному оперному и эстрадному певцу, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев этим распоряжением осуществил пожелания многих наших соотечественников», - сказала Марина Магомаева.

Она отметила, что ее отец до последних дней своей жизни оставался истинным и верным сыном Азербайджана, который он воспел в своих песнях: «Азербайджанская музыка, культура были неотъемлемыми частями его творчества. И где бы он ни выступал, куда бы его ни забрасывала гастрольная жизнь, всегда и обязательно звучала тема Азербайджана. Как дочери и как азербайджанке мне особенно хотелось бы выделить такие вершины его творчества, как «Odlar Yurdu» и «Весенний край – Азербайджан», которые, на мой взгляд, являются Гимном Любви к своей Родине».

Марина Магомаева подчеркнула, что благодарна азербайджанскому правительству за вклад в увековечение памяти ее отца: «Хочется еще раз выразить мою бесконечную признательность правительству Азербайджана во главе с Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, которые делали и делают очень многое для увековечения имени моего отца. И это решение об установлении памятника Муслиму Магомаеву в родном городе является логическим продолжением данной благородной миссии».

(Автор: Вугар Иманов)