Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело встречу в связи с коронавирусом (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана провело встречу с предпринимателями в туристической сфере, чтобы изучить влияние на этот сектор коронавирусной инфекции (COVİD-19), распространенной в мире, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Во встрече принимали участие представители Государственного агентства по туризму, комиссии по работе с туризмом и обслуживанием Национальной конфедерации предпринимательских организаций (работодателей), различных ассоциаций туристического сектора, а также порядка 30 туристических компаний.

Председатель правления Агентства Орхан Мамедов сказал, что в туристическом секторе достаточное количество субъектов малого и среднего предпринимательства.

По его словам, встреча нацелена на изучение проблем, с которыми столкнулись субъекты МСБ, и возможного влияния эпидемии коронавируса на туристический сектор Азербайджана, и в целом, на бизнес.

Предусмотрено также обсуждение путей выхода, сведения к минимуму возможного негативного влияния, изучение предложений и ожиданий туристического сектора, добавил он.

На встрече туристические ассоциации и компании отметили, что в связи с коронавирусом уменьшился внутренний и внешний турпоток, отменены ранее заказанные туры и резервации отелей, в связи с отменой различных мероприятий, в частности, в связи с праздником Новруз, туристический сектор несет ущерб, также были обсуждены пути разрешения текущих проблем.

В рамках мероприятия среди предпринимателей был проведен опрос по оценке влияния коронавирусной инфекции на их деятельность, с тем, чтобы в дальнейшем предложения и результаты опроса представить соответствующим структурам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)