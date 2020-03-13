Госагентство Азербайджана по социальным услугам и инновациям подписало соглашение с мэрией города Богор (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня между Азербайджаном и Индонезией было подписано соглашение по улучшению предоставляемых населению услуг на основе модели ASAN Xidmet, сообщает Trend в пятницу с церемонии подписания протокола между Госагентством Азербайджана по социальным услугам и инновациям в лице председателя Ульви Мехтиева и мэром города Богор Индонезии - Бима Арье Сугиарто.

По словам Ульви Мехтиева, в 2017 году был подписан меморандум о взаимопонимании между Индонезией и Азербайджаном, сегодня эти соглашения воплотились в жизнь.

«Сегодня между Азербайджаном и Индонезией было достигнуто соглашение к которому мы шли три года. Цель этих соглашений заключается в улучшении услуг предоставляемых гражданам. Сегодня я также ознакомился с услугами службы ASAN Xidmet. В городе Богор тоже есть центр, подобный ASAN и мы хотим совместно с Азербайджаном улучшить деятельность этих центров», - отметил Бима Арье Сугиарто.

Напомним, что в центре ASAN Xidmet проходит церемония подписания протокола по результатам встречи между Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и мэром города Богор Республики Индонезия.

Автор: Садраддин Агджаев, Фидан Бабаева.