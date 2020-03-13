Еще не принято решение об отмене Формулы 1 - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменены спортивные мероприятия из-за коронавируса, но об отмене Формулы-1 пока решение не принято.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров для представителей СМИ в связи с коронавирусом пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, в зависимости от ситуации будет принято решение в связи с Формулой-1: "Оно состоится летом, поэтому решение в связи с этим еще не принято".

Напомним, сегодня оперативный штаб кабинета министров Азербайджана принял некоторые меры социальной изоляции, включая отмену всех массовых мероприятий, приостановку деятельности кинотеатров, музеев и театров, развлекательных центров, спортивных залов по всей стране и другие меры.

(Автор: Ильхама Исабалаева)