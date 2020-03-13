Учителя, студенты и ученики должны соблюдать решение и оставаться дома - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Учителя, студенты и ученики должны соблюдать решение и оставаться дома.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров для представителей СМИ в связи с коронавирусом пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, люди должны быть активными в этом вопросе: "Они должны быть внимательными. Распоряжениями невозможно контролировать все ситуации жизни. Учителя, студенты и ученики должны соблюдать решение и оставаться дома".

Мамедов добавил, что общественность не должна верить слухам: "Общественность должна основываться не на слухи, а официальную информацию".

Напомним, сегодня оперативный штаб кабинета министров Азербайджана принял некоторые меры социальной изоляции, включая отмену всех массовых мероприятий, приостановку деятельности кинотеатров, музеев и театров, развлекательных центров, спортивных залов по всей стране и другие меры.