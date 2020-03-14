Ограничено автобусное сообщение Азербайджана с Грузией - Госслужба

БАКУ/Trend/ - Введено ограничение на движение автобусов в направлении Грузии, и на границе Азербайджана и Грузии создан коридор.

Об этом в субботу сказала Trend пресс-секретарь Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, коридор создан для выезда граждан Грузии, находящихся на территории Азербайджана и возвращения в страну граждан Азербайджана, находящихся на территории Грузии: «Сегодня ночью с 01:00 было ограничено движение всех транспортных средств между Азербайджаном и Грузией. Также введено временное ограничение на движение автобусов в Грузию. Сейчас на границе создан коридор для возвращения граждан в свои страны».

Аллахъярова добавила, что транзитный коридор создан и для грузоперевозок.

Отметим, что общественный транспорт из Азербайджана в Грузию курсировал в Тбилиси, Марнеули и Лагодехи.

Напомним, что Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит ряд мероприятий по социальной изоляции, которые применяются на территории страны с 00:00 14 марта 2020 года.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)