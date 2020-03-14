В клинике АМУ нет больных коронавирусом пациентов

БАКУ /Trend/ - В Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) нет больных коронавирусом пациентов.

Об этом сказал директор Терапевтической клиники Самир Аллахвердиев, комментируя информацию, распространившуюся в соцсетях, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу медуниверситета.

Он отметил, что в связи с коронавирусом в соцсетях необоснованно упоминается Учебно-терапевтическая клиника АМУ, и распространилась информация о том, что якобы на лечении в клинике находится больной коронавирусом.

«Один из обратившихся несколько дней назад в Учебно-хирургическую клинику, который до этого побывал за рубежом, был направлен в НИИ легочных болезней. Поэтому весь медперсонал, находившийся с ним в контакте, на всякий случай прошел обследование. Этаж, на котором находится отделение, был закрыт, повторно были проведены работы по дезинфекции. В клинике не только нет пациентов, больных коронавирусом, но и вообще нет пациентов с повышенной температурой", - сказал Аллахвердиев.

По его словам, в случае, если в клинику обращается больной с высокой температурой, он направляется в первую городскую Клиническую больницу: «У нас нет инфекционного отделения и врача-инфекциониста. Поэтому условий, чтобы обследовать и лечить таких больных, у нас нет, и соответственно, нет возможности принимать больных с подозрением на коронавирус».

Абдуллаев добавил, что подобная лживая и необоснованная информация, распространяемая в соцсетях, лишь способствует созданию паники.

(Текст: Кямаля Сеидова)