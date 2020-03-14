Агентство пищевой безопасности объявило правила для кафе и ресторанов в связи с коронавирусом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности назвало меры, которые объекты общепита должны осуществлять в рамках предотвращения угрозы коронавирусной инфекции, сообщает в субботу Trend.

В соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, санитарно-бытовые помещения в этих объектах должны быть обеспечены постоянной проточной горячей и холодной водой, чистящими средствами и дезинфицирующими веществами, одноразовыми салфетками, достаточным количеством медицинских масок и перчаток. В объектах должны стоять отдельные закрытые мешки для использованных медицинских масок, которые должны утилизироваться в соответствующем порядке.

Персонал в периоды, указанные законодательством, должен проходить внеплановое обязательное медицинского обследование.

На кухонных помещениях, помещениях для персонала, санузлах систематически должны проводиться работы по дезинфекции.

Поверхности, оборудование, соприкасающиеся с пищей, должны очищаться и дезинфицироваться в нижеследующем порядке:

- сначала поверхности следует вымыть моющими средствами и теплой водой;

- затем промыть чистой или питьевой водой;

- вытереть насухо чистым полотенцем.

К поверхностям и участкам, которые должны дезинфицироваться в объектах общепита относятся:

- территория административного здания;

- секции внутри здания;

- кухня и участки переработки продуктов;

- зал;

- санитарно-бытовые помещения (санузел, душ, раздевалка);

- склады.

(Текст: Кямаля Сеидова)