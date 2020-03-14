Агентство пищевой безопасности объявило правила для кафе и ресторанов в связи с коронавирусом (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности назвало меры, которые объекты общепита должны осуществлять в рамках предотвращения угрозы коронавирусной инфекции, сообщает в субботу Trend.
В соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, санитарно-бытовые помещения в этих объектах должны быть обеспечены постоянной проточной горячей и холодной водой, чистящими средствами и дезинфицирующими веществами, одноразовыми салфетками, достаточным количеством медицинских масок и перчаток. В объектах должны стоять отдельные закрытые мешки для использованных медицинских масок, которые должны утилизироваться в соответствующем порядке.
Персонал в периоды, указанные законодательством, должен проходить внеплановое обязательное медицинского обследование.
На кухонных помещениях, помещениях для персонала, санузлах систематически должны проводиться работы по дезинфекции.
Поверхности, оборудование, соприкасающиеся с пищей, должны очищаться и дезинфицироваться в нижеследующем порядке:
- сначала поверхности следует вымыть моющими средствами и теплой водой;
- затем промыть чистой или питьевой водой;
- вытереть насухо чистым полотенцем.
К поверхностям и участкам, которые должны дезинфицироваться в объектах общепита относятся:
- территория административного здания;
- секции внутри здания;
- кухня и участки переработки продуктов;
- зал;
- санитарно-бытовые помещения (санузел, душ, раздевалка);
- склады.
(Текст: Кямаля Сеидова)