В Азербайджане 20 иностранцев задержаны за подделку документов - Госпогранслужба (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - За последний месяц сотрудники пограничного контроля выявили на пропускных пунктах государственной границы Азербайджана случаи подделки документов 20 иностранцами, в том числе, 4 гражданами Ирана, 4 гражданами Конго, 2 – Пакистана, по 2 - Узбекистана и Индии, и по одному - Турции Таджикистана, Гвинеи, Шри-Ланки и Молдовы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Госпогранслужба предприняла соответствующие меры в связи с этими нарушениями.