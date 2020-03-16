Минэкологии Азербайджана предупредило компанию в Баку

БАКУ /Trend/ - Обращение, поступившее в министерство экологии и природных ресурсов о том, что во время строительства кафе İst food на Тбилисском проспекте в Ясамальском районе Баку на его территории остались 18 деревьев, было рассмотрено на месте, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Завсектором Департамента охраны окружающей среды Садиг Дараферин подтвердил этот факт.

В ходе проверки было установлено, что это здоровые деревья, которые обрезаются на основании заключения Государственного управления экспертизы, за ними осуществляется постоянный агротехнический уход.

Завсектором добавил, что были просмотрены и сравнены спутниковые снимки прежних лет территории, и установлено, что в ходе строительства кафе факта вырубки деревьев не было.

Руководству фирмы İst дано указание для обязательного исполнения. За деревьями и дальше будет осуществляться уход, и не будут допускаться случаи их повреждения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)