Генпрокуратура Азербайджана еще раз предупредила СМИ и пользователей соцсетей (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Лица, распространяющие слухи в связи с эпидемией нового вируса, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Об этом глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов сказал в интервью, связанном с коронавирусом, данном радио ASAN, сообщает в понедельник Trend.

«Некоторые СМИ и пользователи социальных сетей не сделали выводов из предупреждений МВД и Генеральной прокуратуры и продолжают распространять слухи, не соответствующие действительности и рассчитанные на создание ажиотажа среди общественности», - подчеркнул Султанов.

По его словам, СМИ, стремящимся сформировать ложное мнение у общественности и умышленно распространяющим подобную информацию, в том числе, пользователям соцсетей, сделано очередное предупреждение: «Если они будут продолжать подобные противозаконные действия, то в их отношении будут приняты строгие меры, включая уголовную ответственность».

Султанов добавил, что некоторые данные ресурсы распространили аудиозапись лиц, заинтересованных в создании искусственного ажиотажа в связи со смертью в больнице человека, якобы заразившегося коронавирусом.

Эльдар Султанов отметил, что эта информация, служащая формированию ложного мнения в обществе, была опровергнута. В то же время в результате расследования было установлено, что он скончался от пневмонии легких, что было донесено до общественности. СМИ, распространившим информацию, было сделано официальное предупреждение.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)