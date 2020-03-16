В связи с инфекцией Коронавируса (COVID-19) объявляется особый режим работы в центрах обслуживания Azercell

В соответствии с решением Оперативного Штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики о приостановлении всех массовых мероприятий сроком на один месяц, а также в соответствии с постановлением о разработке и подготовке особых правил работы организаций, относящихся к государственному и частному секторам в целях устранения возможной угрозы, связанной с возникновением инфекции Коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана, “Azercell Telekom” MMC объявляет о применении особого рабочего режима во всех офисах и центрах обслуживания.

В соответствии с этим, функционирующие в Баку и регионах Центры Обслуживания Абонентов, офисы Azercell Exclusive и Azercell Express, а также официальные диллерские пункты Azercell будут продолжать осуществлять свою деятельность каждый день с 09:00 до 18:00. В то же время, в целях профилактики все офисы обеспечиваются защитными масками, перчатками, антисептиками, кроме этого, во всех офисах проводятся постоянные работы по дезинфекции помещений.

В тоже самое время, учитывая проводимые в стране превентивные меры, Azercell Telekom рекомендует своим абонентам пользоваться следующими альтернативными каналами услуг компании не покидая домашней среды и не посещяя места массового скопления людей:

· Онлайн Абонентская Служба https://www.azercell.com/az/;

· Мобильное приложение “Мой кабинет” и являющиеся его составной частью услуги чата https://www.azercell.com/my/login;

· Официальные страницы Azercell на Facebook, Twitter и Instagram;

· Телефонный Центр Azercell: - Абоненты Фактурной линии: городской номер +994(012) 4905252 или короткий номер 6565 - Абоненты Нефактурной линии (SimSim) : городской номер +994(012) 4904949 или короткий номер 2002.

Важно отметить, что в связи со сложившейся ситуацией в стране в работе Компании нет никаких технических проблем и задержек, которые могли бы негативно повлият на абонентский опыт и весь технический состав Azercell, Центры Обслуживания Клиентов, а также главы соответствующих департаментов и президент компании будут продолжать свою деятельность в особом режиме работы.

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“Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".