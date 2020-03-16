Состоялось заседание Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Кабинете министров при председательстве премьер-министра Али Асадова проведено заседание.

Об этом сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

В ходе заседания были обсуждены текущая ситуация в стране в связи с коронавирусом, возможные сценарии ее развития, а также меры, которые следует принять в конкретном случае.

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией, и исходя из ее рекомендаций и требований, возникла необходимость для принятия ряда экстренных мер на территории страны.

В связи с этим, в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)