Осуществлен очередной чартерный рейс Баку-Стамбул-Баку

БАКУ /Trend/ - В связи с решением о временном прекращении авиасообщений между Азербайджаном и Турцией Национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства 16 марта осуществил еще один чартерный рейс Баку-Стамбул-Баку для возвращения граждан Азербайджана, оставшихся на территории Турции, передает Trend.

Этим самолетом из Стамбула, который приземлился в Баку в 22:04 по бакинскому времени, были доставлены на родину 237 граждан Азербайджана.

Напомним, что ранее, 15 марта, из Стамбула в Баку было доставлено 474 гражданина Азербайджана.

Как сообщалось ранее, с целью оперативного реагирования на возможные обращения проживающих, обучающихся или временно находящихся наших граждан в Турции при посольстве и генконсульства Азербайджана создана «горячая линия»: +90 537 282 67 40.