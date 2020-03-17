Обнародовано время чартерного рейса Стамбул-Баку-Стамбул на сегодня

БАКУ /Trend/ - В связи с решением о временном прекращении авиасообщений между Азербайджаном и Турцией Национальным авиаперевозчиком Азербайджана по поручению правительства 17 марта будет осуществлен еще один чартерный рейс Стамбул-Баку-Стамбул для возвращения граждан Азербайджана, оставшихся на территории Турции, передает Trend.

TK6890-91 IST-GYD - 11:00 только для граждан Азербайджана

TK6890-91 GYD-IST - 15:50 только для граждан Турции