Обнародовано время чартерного рейса Стамбул-Баку-Стамбул на сегодня
БАКУ /Trend/ - В связи с решением о временном прекращении авиасообщений между Азербайджаном и Турцией Национальным авиаперевозчиком Азербайджана по поручению правительства 17 марта будет осуществлен еще один чартерный рейс Стамбул-Баку-Стамбул для возвращения граждан Азербайджана, оставшихся на территории Турции, передает Trend.
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