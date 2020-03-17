В Зардабе началась реконструкция автодороги местного значения (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Зардабском районе в этом году началась реконструкция автомобильной дороги местного значения протяженностью 7 км, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Это автомобильная дорога Гяльмя-Алибейли-Аллахгулубагы - ответвление от 32-го километра автомобильной дороги республиканского значения Уджар-Зардаб-Агджабеди.
Эта дорога IV технической категории, и обеспечивает транспортное сообщение с райцентром и соседними районами более 4-х тысяч жителей трех сел.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)
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