Около 250 граждан Азербайджана, отправленных из Стамбула, уже на родине (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Около 250 пассажиров, отправленных из Турции, находятся в Баку, сообщила во вторник Trend пресс-секретарь Госслужбы автомобильного транспорта Азербайджана Нурида Аллахъярова.

По ее словам, два последних автобуса доехали сегодня утром: «Все пассажиры регулярного рейса Стамбул-Баку уже в Азербайджане. Два первых автобуса добрались до Баку вчера, сегодня в 02:30 последние пассажиры пересекли погранично-пропускной пункт «Красном мост». Они тоже уже в Баку. Ни у одного из них вирус не обнаружен, и они не взяты на карантин».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)