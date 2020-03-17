Ганира Пашаева: Люди должны серьезно относиться к борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Ввиду того, что в Италии не приняли всерьез угрозу коронавируса, он широко распространился в этой стране.То есть люди должны серьезно относиться к борьбе с коронавирусом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказала депутат Ганира Пашаева.