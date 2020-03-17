Рашад Махмудов: Ответственность за борьбу с коронавирусом несет не только государство, но и граждане (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Ответственность за борьбу с коронавирусом несут не только государство, но и на граждане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал депутат Рашад Махмудов.

Он отметил, что каждому гражданину следует ответственно относится как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих.

«В таком вопросе, который практически является вопросом национальной безопасности, я призываю всех к порядку, проявлять ответственность. Если все будут соблюдать правила, то мы преодолеем эту проблему с минимальным ущербом», - сказал Махмудов.

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией, и исходя из ее рекомендаций и требований возникла необходимость для принятия ряда экстренных мер на территории страны.

В связи с этим в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)