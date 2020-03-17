Посольство Латвии в Азербайджане приостановило прием по поводу выдачи виз (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Посольство Латвии в Азербайджане приостановило прием по поводу выдачи виз.

Как сообщает во вторник Trend, информация об этом размещена на официальной странице посольства в Facebook.

"В связи с распространением коронавируса COVID-19, правительство Латвии до 14 апреля объявило в стране чрезвычайное положение. Отменены все авиарейсы, железнодорожные и автомобильные пассажироперевозки в Латвию. Ввиду этого, до 14 апреля не будут приниматься обращения по шенгенской визе для въезда в Латвию в VFS Global, оказывающей визовые услуги в посольстве Латвии в Баку, которое будет закрыто до 29 марта. С какими-либо вопросами можно обратиться по электронному адресу: consulate.azerbaijan@mfa.gov.lv», - сообщается в информации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)