В Баку принимаются усиленные меры по дезинфекции автобусов (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В общественном транспорте продолжаются противоэпидемические мероприятия.

Об этом в среду сообщил Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, согласно поручениям Оперативного штаба при Кабинете министров усилены дезинфекционные меры.

"Повышена интенсивность работы, которая была начата 27 февраля. В связи с этим проведена встреча с перевозчиками, на которой они были проинформированы о текущей ситуации, а также даны соответствующие поручения. В целом продезинфицированы 2100 автобусов. Агентство назначило группы, которые со сменным графиком и без предварительного информирования проводят осмотр производственных баз. Главная цель заключается в проверке выполнения данных поручений. Помимо этого автобусы ежедневно обрабатываются специальным раствором на конечных остановках", - сказал Агаев.

Он подчеркнул, что профилактические меры проводятся и в Центре обмена транспортом "Кероглу".

«Данные работы проводятся в Центре два раза в неделю. В ночное время дезинфицируются перроны, залы ожидания и парки. В течение дня Центром пользуются около 300 тысяч пассажиров. В текущей ситуации также важно проведение просветительской работы среди пассажиров. В социальных сетях ежедневно публикуются различные постеры. Это инструкции, составленные на основе рекомендаций ВОЗ.

Бакинское транспортное Агентство полностью готово к исполнению поручений, данных Кабинетом министров с целью пресечения распространения коронавируса COVİD-19», - сказал Маис Агаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)