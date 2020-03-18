Yelo Bank в преддверии праздника Новруз порадовал десятки семей (ФОТО)

Новруз - символ доброты и единства. Yelo Bank в подтверждение этому в преддверии праздника осуществил проект «Новруз хончасы», в рамках которого коллектив банка вручил праздничные подарки малоимущим семьям в ряде регионов и в Баку.

На протяжении трех недель коллективы филиалов "Лянкяран", "Барда" и "Гянджа" подарили жителям этих регионов настоящее праздничное настроение.

Последними в проекте приняли эстафету сотрудники филиалов, действующих в Баку и Сумгаите. В этот раз банк также подключился к проекту #DostXonçası Министерства труда и социальной защиты населения. В последний вторник Новруза наш коллектив не оставил без внимания и одиноких пожилых жителей, вручив им праздничные подарки.

Yelo Bank меняется для того, чтобы служить от души и работать с улыбкой. Мы рады дарить радость не только своим клиентам, но и всем гражданам страны.