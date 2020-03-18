В Азербайджане предложены трехмесячные послабления по оплате кредитов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров предпринимает оперативные шаги в направлении сведения к минимуму возможного негативного воздействия коронавируса на экономику.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов, комментируя пакет предложений, которые будут подготовлены для сведения к минимуму возможного ущерба предпринимателям.

По его словам, такие шаги правительства заслуживают одобрения.

“Учитывая принятые в Азербайджане меры по социальной изоляции, для пресечения распространения коронавируса, крайне позитивно, что также предпринимаются шаги для сведения к минимуму возможного ущерба предпринимателям. В связи с этим правительство готовит пакет предложений, наряду с этим также предусматривается расширение особой поддержки предпринимателям. Естественно, принятые в стране меры по социальной изоляции не могут не сказаться на деятельности предпринимателей. В частности наблюдается снижение оборота предпринимателей, действующих в сфере общественного питания, туризма и услуг. Например, применение ограничений в проведении свадебных торжеств в течение месяца влияет как на доходы владельцев домов торжеств, так и их работников. Помимо этого, ограничения сказываются и на деятельности компаний сферы туризма. Целью заседания Кабинета министров стало именно сведение к минимуму такого воздействия и усилению предпринимателям государственной поддержки», - сказал Вугар Байрамов.

Депутат сообщил, что было предложено внести в Пакет поддержки ряд предложений.

“У некоторых граждан, а также предпринимателей, есть задолженности по кредитам. Ввиду снижения их оборота за вышеуказанный период возможно возникновение ряда трудностей в оплате этих кредитов. Мы предлагаем, чтобы Центральный банк направил коммерческим банкам письмо рекомендательного характера, чтобы в течение последующих трех месяцев гражданам были сделаны определенные уступки, чтобы за опоздание платы не применялись штрафы, так как сложившаяся ситуация влияет и на платежеспособность граждан и предпринимателей. С другой стороны, с целью поощрения безналичной торговли, мы сторонники усиления поддержки действующим в этой сфере предпринимателям. Коронавирус актуализирует не непосредственное, а онлайн общение. С этой точки зрения, в Азербайджане, как и в ряде развитых стран, было бы целесообразным применить налоговые льготы в сфере онлайн-торговли», - подчеркнул Байрамов.

Он сообщил, что есть необходимость в расширении доступа предпринимателей к льготным кредитам.

«В частности у предпринимателей в районах есть трудности в предоставлении залога. Было бы целесообразно применить льготы и в их отношении. Согласно имеющейся у нас информации, Кабинет министров планирует осуществить меры по комплексной поддержке. В соответствующих структурах в связи с этим продолжаются обсуждения. Данный шаг и последнее заседание Кабинета министров вновь доказывает, что правительство Азербайджана намерено расширить поддержку, оказываемую предпринимателям. Сведение к минимуму влияния коронавируса на деятельность предпринимателей находится в центре внимания правительства Азербайджана», - уточнил Вугар Байрамов.

(Автор: Орхан Джуварлы. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )