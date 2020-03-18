AZAL: Авиарейсом из Турции эвакуированы на родину 107 граждан Азербайджана.

БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана 18 марта выполнил еще один чартерный рейс для возвращения граждан Азербайджана из Турции. Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании "Азербайджанские Авиалинии" ( AZAL).



В сообщении говорится, что рейсом Анталья-Баку авиакомпании AZAL на родину были доставлены 107 пассажиров. Этим самолетом домой смогли вернуться граждане Азербайджана, оставшиеся в трех городах Турции — Антальи, Алании и Измире.



Напомним, что ранее уже было осуществлено пять чартерных рейсов, которыми с территории Турции привезены 1098 граждан Азербайджана.



Национальный перевозчик Азербайджана продолжит выполнять чартерные рейсы для возвращения граждан страны на родину, сообщили в пресс-службе.