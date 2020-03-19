Как защитить себя от коронавируса при посещении торговых объектов? (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Для усиления эффективности борьбы с угрозой коронавируса, поощрения соблюдения простых правил гигиены Управление медиа и коммуникаций министерства по налогам подготовило видеоролики на темы «Как защититься от коронавируса?» и «Как защитить себя от коронавируса при посещении торговых объектов?», сообщает в четверг Trend со ссылкой на минналогов.

Также подготавливаются видеоролики на темы «Когда и как пользоваться защитными масками?», «Как мыть руки, чтобы защититься от коронавируса?», «Защитим пожилых от коронавируса!» и на другие темы.