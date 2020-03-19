Минобразования Азербайджана готовит видеоуроки по информатике
БАКУ /Trend/ - В связи с приостановлением учебного процесса в общеобразовательных школах Азербайджана готовятся видеоуроки по информатике для преподавания в режиме онлайн, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.
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