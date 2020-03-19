Из-за коронавируса отели понесли крупные финансовые убытки - Ассоциация отелей Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Из-за глобального кризиса, вызванного в мире коронавирусом, отели Азербайджана понесли крупные финансовые убытки.

Об этом в четверг сказала Trend генеральный исполнительный директор Азербайджанской ассоциации отелей Гюнай Саглам.

По ее словам, в связи с текущей ситуацией и в Баку, и в регионах крайне снизилась посещаемость отелей.

Войти Логин или e-mail Пароль Войти Регистрация Забыл пароль Войти с Facebook Войти с Facebook

Регистрация Имя * Фамилия * Логин или e-mail * Телефон Компания Индустрия Пароль * Подтверждение пароля * Регистрация Войти с Facebook Войти с Facebook