Из-за коронавируса отели понесли крупные финансовые убытки - Ассоциация отелей Азербайджана
Общество 19 марта 2020 15:14 (UTC+04:00)
БАКУ/Trend/ - Из-за глобального кризиса, вызванного в мире коронавирусом, отели Азербайджана понесли крупные финансовые убытки.
Об этом в четверг сказала Trend генеральный исполнительный директор Азербайджанской ассоциации отелей Гюнай Саглам.
По ее словам, в связи с текущей ситуацией и в Баку, и в регионах крайне снизилась посещаемость отелей.
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