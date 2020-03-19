Nar запустил специальную кампанию, позволяющую виртуально следить за личными аккаунтами

БАКУ/Trend - Nar – постоянно повышающий качество обслуживания клиентов, запустил специальную кампанию для абонентов, только зарегистрировавшихся в приложении “Nar+”, позволяющую виртуально следить за личными аккаунтами, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании

Так, абоненты Nar, которые только зарегистрировались в приложении получат специальные бонусы в течение 24 часов после регистрации. Кампания будет длиться до 19 апреля.

Напомним, что приложение “Nar+” облегчает управление аккаунтом и позволяет осуществлять многие важные операции в считанные секунды. Таким образом, абоненты могут в течение нескольких секунд получить информацию о тарифах, подключиться к подходящему им тарифу, поменять текущий тариф, заказать новый интернет пакет, проверить свои бонусы и обновить их. Помимо этого, приложение позволяет выполнять запросы на кредит и остаток баланса, получать информацию о роуминг пакетах и активировать их в один клик. Еще одной уникальной характеристикой приложение является возможность следить одновременно за 5 аккаунтами.

Отметим, что загрузить приложение “Nar+” можно на AppStore и PlayStore.

Компания “Azerfon” (торговая марка “Nar”) начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. “Nar” - первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети “Nar” охватывает 97,7% территории страны (за исключением оккупированных территорий) и более 8700 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 миллионам абонентам.