В Азербайджане учреждена Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана вынес постановление об учреждении Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты со статусом публичного юридического лица при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, постановление подписал премьер-министр Али Асадов с целью обеспечения исполнения части 1.1 Указа Президента Азербайджана "Об учреждении Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана" от четвертого июля 2019 года № 775.

Постановлением утверждены устав и структура Национальной обсерватории. Количественный предел числа работников определен в размере 70 штатных единиц.

Уставной фонд Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты составляет один миллион манатов и формируется за счет фонда страхования от безработицы.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено осуществить государственную регистрацию публичного юридического лица "Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты" в соответствии с законом Азербайджана "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".