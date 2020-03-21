По поручению Президента Ильхама Алиева и благодаря его вниманию нам оказывается особая забота - азербайджанец, семья которого эвакуирована из Ирана

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана, эвакуированные из Ирана, выражают благодарность за оказанную государством заботу и внимание.

Как сообщил в субботу Trend Амиль Агазаде, чья супруга и ребенок были эвакуированы из Ирана и помещены на карантин, эвакуация его семьи стала возможной только с помощью посольства Азербайджана в Иране и государства.

Он отметил, что когда его семья находилась в Иране, в стране был объявлен карантин, и поэтому они не смогли вернуться в Азербайджан.

"Мой сын страдает от эпилепсии. Поэтому мы обратились в посольство Азербайджана в Иране для эвакуации, учитывая его заболевание. После того как моя супруга и сын были доставлены в Азербайджан седьмого марта, они были помещены на карантин. Там созданы все необходимые условия. Я держу связь с семьей по телефону.

Выражаю глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанные нам особую заботу и внимание. Также я благодарен государству и врачам. Я очень доволен ими. Они трудятся не покладая рук. Именно благодаря им мой ребенок чувствует себя хорошо", - сказал Амиль Агазаде.

Отметим, что Забидли Фатима Оруджали гызы обратилась в посольство Азербайджана в Иране и сообщила, что ее малолетний ребенок Агазаде Давуд Амиль оглу страдает от эпилепсии. Она попросила учесть это при помещении на карантин в Азербайджане. Обращение Фатимы Забидли было учтено, и они были эвакуированы отдельным транспортом шестого марта. Они помещены на карантин в больнице одного их южных районов.

(Автор: Самир Али. Текст:Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов)