Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана обратился к азербайджанцам за рубежом (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В связи с пандемией коронавируса большинство международных полетов в мире приостановлено, межгосударственные границы закрыты, страны перешли на особый карантин и режим чрезвычайной ситуации, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Как отмечается, в результате этого сотни тысяч пассажиров по всему миру вынуждены были остаться в различных странах. В практике большинства стран мира, в том числе, западноевропейских государств, возвращение на родину граждан, отправившихся по личным соображениям, несмотря на предупреждение, в зарубежную поездку, либо на учебу в другую страну, считается их личной ответственностью, и осуществляется за их личный счет.

"Азербайджан, выступая из принципа заботы о своих гражданах, за счет государства обеспечил возвращение специальными чартерными рейсами AZAL и другими транспортными средствами около 10 тысяч граждан Азербайджана, находившихся в Иране, Италии, Турции, Венгрии, Беларуси, России и других странах. В целях предотвращения угрозы распространения вируса COVİD-19 эти граждане проходят медицинское обследование и за государственный счет находятся на карантине в течение 14-21 дня. Несмотря на эти меры, в настоящее время в Азербайджане насчитывается 61 больной активным коронавирусом. До настоящего времени среди заразившихся вирусом COVİD-19 преобладают граждане, прибывшие из зарубежных стран. Внутри страны уже тоже выявлены случаи инфицирования. Понимание и поддержка, оказываемые государству многочисленными ответственными гражданами Азербайджана, вернувшимися из зарубежных стран, достойны самого высокого одобрения. Вызывает чувство гордости высокая оценка, данная ими работе, проводимой государством, в том числе труду медработников, пилотов, бортпроводников, дипломатов, сотрудников полиции, других государственных служащих, достойно выполняющих свой профессиональный долг, подвергая себя риску заражения. Но есть и такие вызывающие сожаление случаи безответственности, когда некоторые лица отказываются возвращаться, когда за ними отправлен самолет для эвакуации, и затем обращаются с тем, чтобы за ними был отправлен «специальный» самолет для эвакуации, скрывают факты контактов в зарубежных странах с лицами, зараженными вирусом COVİD-19, предоставляют лживую информацию об этом, а также предпринимают попытки помешать законной деятельности государственных структур, очернить работу, проводимую государством. В ограниченных рамках и в случаях необходимости, в соответствии с установленным графиком из других стран будет обеспечиваться доставка в Азербайджан граждан, с предпочтением семьям с малолетними детьми, пожилым, лицам, нуждающимся в медицинской помощи, с последующим помещением их в карантин на 14-21 день. В рамках мер по предотвращению угрозы распространения коронавируса на территории страны во время возвращения граждан за основу берутся возможности приема людей в пунктах, выделенных для карантина. Учитывая риск заражения вирусом COVİD-19, рекомендуется, чтобы граждане Азербайджана, находящиеся за рубежом, проявляли личную ответственность, тщательно соблюдали карантин или режим чрезвычайной ситуации в стране пребывания, самоизолировались, ограничивали поездки, по возможности минимизировали контакты", - говорится в сообщении Оперативного штаба.

(Текст: Кямаля Сеидова)