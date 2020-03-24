В Азербайджане установлено еще 15 фактов заражения коронавирусом - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 15 фактов заражения коронавирусом.

Об этом во вторник сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В настоящее время в Азербайджане в больницах специального режима под врачебным контролем содержатся 76 лиц с активной формой коронавируса, состояние шестерых из них оценивается как средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально, самочувствие стабильное. В связи с лечением пациентов принимаются необходимые меры.