Baku Media Center снял новые видеоролики о коронавирусе (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Учитывая стремительное распространение коронавируса в мире и острую актуальность данной проблемы, Baku Media Center в рамках социальной ответственности снял новые видеоролики, сообщает в среду Trend.
В видеороликах поощряются методы борьбы с коронавирусом, соблюдение населением простых гигиенических правил.
Главная цель – это просвещение и информирование граждан.
Предлагаем читателям посмотреть эти видеоролики:
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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