Обнародован план мероприятий по подготовке Азербайджана к участию в Летних олимпийских играх 2021 года

БАКУ/Trend/ - Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет распространили совместное обращение, сообщает в среду Trend.

В обращении говорится, что после обретения независимости Азербайджан всегда активно участвует в Олимпийских играх, и занимает место в первых рядах. Подготовка азербайджанских спортсменов имеет важное значение, и всегда проводится на основании специальной программы.

Учитывая вышеизложенное, в связи с проведением Олимпийских игр в 2021 году (месяц не уточнен) будут осуществлены соответствующие мероприятия:

- в течение года, остающегося до начала Игр, проведение подготовки по заранее разработанной системе;

- системный контроль состояния спортсменов по сохранению самой высокой ступени подготовки до 2021 года;

-подготовка федерациями списка спортсменов, находящихся в запасе (резерве);

- усиление работы с молодыми и перспективными спортсменами;

- в период карантина своевременная проверка здоровья спортсменов и регулярное проведение тестов, продолжение учебно-тренировочных сборов в особых условиях и под строгим контролем.

Напомним, что в связи с угрозой, которую может создать коронавирус (Covid - 19), премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил провести Летние Олимпийские игры «Токио-2020» в следующем, 2021 году, на что получил положительный ответ МОК.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)