Объявления об отключении электроэнергии за долги не соответствуют действительности - ОАО Azərişıq

БАКУ/Trend - В последние дни в социальных сетях и в Низаминском и Ясамальском районах Баку распространяются со стороны неизвестных адресатов объявления следующего содержания: «Предупреждение для абонентов! Электроснабжение абонентов-должников будет приостановлено без уведомления с 10:00 23.03.2020 из-за наличия задолженности за использованную электроэнергию». Данные объявления не имеют ничего общего с ОАО Azerishig, не соответствуют действительности и создают путаницу в обществе.



Об этом Trend сообщили в ОАО Azerishig.



Там же отметили, что сведения, относительно производимых работы по реконструкции, ремонту и строительству, а также объявления и прочая информация доводится до сведения общественности посредством пресс-службы ОАО Azərişıq, на данный момент все виды услуг, предоставляемых гражданам, теперь доступны онлайн.