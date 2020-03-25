Волонтеры партии "Ени Азербайджан" помогли более 2500 одиноким людям за пять дней (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Активисты и волонтеры партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), отозвавшись на призыв Президента Ильхама Алиева в рамках борьбы с коронавирусом, продолжают акцию "Наше здоровье в нашей солидарности".

Как сообщили в среду Trend в партии, в ходе акции, которая стартовала 21 марта, приняли участие более тысячи партийных активистов и волонтеров по всей стране. За последние пять дней они посетили более 2500 одиноких людей, обеспечили их медицинским спиртом, масками, перчатками и другими медицинскими и гигиеническими средствами.

Волонтеры еще раз довели до сведения граждан важность соблюдения правил гигиены, напомнили о важности охраны здоровья, соблюдения установленных правил и рекомендаций для себя и своих близких.

Основной целью акции является оказание активной поддержки оперативно-профилактическим мероприятиям, осуществляемым правительством Азербайджана в борьбе с распространением инфекции коронавируса на территории страны, а также проводимой в этом направлении просветительской работе.

Отметим, что акция" Наше здоровье в нашей солидарности" продлится до 29 марта.

Текст: Эльдар Джанашвили.