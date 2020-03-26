Азербайджанский медицинский университет о глобальной пандемии коронавируса

Общество 26 марта 2020 09:35 (UTC+04:00)
Азербайджанский медицинский университет о глобальной пандемии коронавируса

БАКУ /Trend/ - Глобальная пандемия коронавируса COVID-19, безусловно, является одним из самых злободневных вопросов, находящихся в центре внимания всего мира.

Trend знакомит читателей с последними данными об этом глобальном явлении, предоставленными заведующей кафедрой иммунологии и аллергологии Азербайджаснкого медицинского университета, доктором медицинских наук, профессором Лалой Аллахвердиевой:

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии, а 13 марта — что ее центром стала Европа. По данным на 25 марта 2020 года подтверждено 423 142 случаев заражения и 18 906 летальных исходов в 196 странах. Регионы, наиболее подвергшиеся пандемии по количеству заболевших, — материковый Китай, Корея, Европа (Италия, Испания, Германия, Франция, Швейцария), Иран, США.
Распространение COVID-19 в Азербайджане началось 28 февраля 2020 года, когда созданным накануне оперативным штабом Кабинета министров Азербайджана был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. С 19 марта 2020 года в стране функционирует официальный сайт о COVID-19, информирующий о текущем состоянии дел по борьбе с вирусом в Азербайджане, статистикой по заражениям, а также рекомендациями для населения. Согласно официальной статистике сайта, на 25 марта в Азербайджане зарегистрировано 87 случаев заражения, 1 случай летального исхода и 10 фактов выздоровления.
Коронавирусы - это большое семейство РНК-содержащих вирусов, способных инфицировать человека и некоторых животных. У людей коронавирусы могут вызвать целый ряд заболеваний - от легких форм острой респираторной инфекции до тяжелого острого респираторного синдрома (SARS). В настоящее время известно о циркуляции среди населения четырех коронавирусов, которые круглогодично присутствуют в структуре ОРВИ, и, как правило, вызывают поражение верхних дыхательных путей легкой и средней степени тяжести.
До 2002 года коронавирусы рассматривались в качестве агентов, вызывающих нетяжелые заболевания верхних дыхательных путей (с крайне редкими летальными исходами). В конце 2002 года появился коронавирус (SARS-CoV), возбудитель атипичной пневмонии, который вызывал тяжелый острый респираторный синдром у людей. Природным резервуаром SARS-CoV служат летучие мыши. Всего за период эпидемии в 37 странах мира зарегистрировано более 8000 случаев, из них 774 со смертельным исходом. С 2004 года новых случаев атипичной пневмонии, вызванной SARS-CoV, не зарегистрировано.
В 2012 году мир столкнулся с новым коронавирусом MERS (MERS-CoV), возбудителем ближневосточного респираторного синдрома. Основным природным резервуаром коронавирусов MERS-CoV являются одногорбые верблюды. С 2012 г. по 31 января 2020 г. зарегистрировано 2519 случаев коронавирусной инфекции, вызванной вирусом MERS-CoV, из которых 866 закончились летальным исходом. Все случаи заболевания географически ассоциированы с Аравийским полуостровом. В настоящий момент MERS-CoV продолжает циркулировать и вызывать новые случаи заболевания.
Новый коронавирус SARS-CoV-2 представляет собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус. Это молекула РНК, состоящая примерно из 30 000 оснований, содержащая 15 генов, включая ген S, который кодирует белок, расположенный на поверхности вирусной оболочки. Коронавирус SARS-CoV-2 предположительно является рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучих мышей и неизвестным по происхождению коронавирусом. Другими словами, это химера между двумя ранее существовавшими вирусами.

Мужчины, женщины и дети заражаются коронавирусом SARS-CoV-2 с одинаковой частотой. Но последствия инфицирования очень разные. Решающими факторами являются возраст, пол, сопутствующие заболевания и состояние иммунной системы организма.
Особому риску в ситуации с распространением коронавируса подвержены, прежде всего, пожилые люди, при этом уровень смертности растет в геометрической прогрессии приблизительно с 65 лет. Уровень смертности среди инфицированных в возрастной группе до 40 лет составляет 0,2%, но в возрасте от 70 до 79 лет этот показатель повышается до 8%, а с 80 лет - до 14,8%.
Почти у всех жертв коронавирусной инфекции еще до заражения SARS-CoV-2 имелись какие-либо сопутствующие хронические заболевания. В соответствии с анализом ВОЗ, риск смерти от коронавируса повышают, в частности, хронические заболевания бронхолегочной системы, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, онкологические заболевания.
По данным ВОЗ, мужчины значительно чаще погибают от коронавирусной инфекции, чем женщины. В середине февраля 2020 года уровень смертности от SARS-CoV-2 в Китае составлял 2,8 % для мужчин и 1,7 % - для женщин. Это, вероятно, связано с тем, что у женщин иммунная система более устойчива: женский половой гормон эстроген стимулирует иммунную систему и таким образом быстрее и агрессивнее борется с болезнетворными микроорганизмами. Мужской гормон тестостерон, напротив, подавляет иммунную систему.
В отличие от инфицированных взрослых, у большинства инфицированных детей наблюдается более легкое клиническое течение заболевания. Вместе с тем, дети все равно участвуют в эпидемическом процессе — они встречаются с этим вирусом и могут его разносить. Поэтому, проблема коронавируса у детей стоит так же остро, как и у взрослых. Более того, установлено, что индекс контагиозности у больных детей практически такой же, как и у взрослых.
В настоящее время среди ученых и врачей нет единого мнения относительно того, почему дети болеют коронавирусной инфекцией легче и не имеют тяжелых последствий, как у взрослых. На этот счет имеется несколько гипотез. Самая современная гипотеза следующая. Для того чтобы попасть внутрь клетки, вирус SARS-CoV-2 связывается через свой белок S с рецепторами АПФ2 (ангиотензинпревращающего фермента). Рецепторы АПФ2 имеются на мембране альвеолярных клеток легких, кишечника, почек, миокарда и поэтому именно эти органы способен поражать новый коронавирус. У детей количество этих рецепторов и их активность мала, так как ренин-ангиотензиновая система (гормональная система, регулирующая артериальное давление и водно-электролитный баланс организма) окончательно развивается к 16‒18 годам. То есть мишеней для вируса у детей меньше. Это препятствует проникновению SARS-CoV-2 в клетки детского организма и может объяснять, почему дети болеют коронавирусом легче, без фатальных последствий.
Кроме того, дети обладают более сильным врожденным иммунитетом. Возможно, неспецифические факторы защиты блокируют вирус, попадающий в детский организм, и не дают ему распространяться на нижние отделы дыхательных путей.
Основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. Также есть и лица-суперпереносчики, которые клинически здоровы, но являются вирусоносителями.
Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевым, фекально-оральным и контактным путями. Факторами передачи являются воздух, пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные SARS-CoV-2. Установлена роль инфекции, вызванной SARS-CoV-2, как инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи. В КНР зарегистрировано более 1700 подтвержденных случаев заболевания медицинских работников, оказывавших помощь больным COVID-19.
Диагноз устанавливается на основании клинического обследования, данных эпидемиологического анамнеза и результатов лабораторных исследований. При сборе эпидемиологического анамнеза обращают внимание на посещение (в течение 14-21 дней до развития первых симптомов) эпидемически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов (в первую очередь КНР, Италия, Южная Корея, Иран, США), наличие в этот период тесных контактов с лицами, подозрительными на инфицирование SARS-CoV-2, или лицами, у которых диагноз подтвержден лабораторно.
Инкубационный период заболевания составляет от 14-21 суток. В первые 3-4 суток характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: сухость, чувство саднения и боль в горле, боль в костях и суставах рук и ног, боль в мышцах, сильная утомляемость и общая слабость, сухой кашель, повышение температуры тела, затрудненное дыхание, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке. Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от момента заражения. Среди первых симптомов также могут быть спутанность сознания, головные боли, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение. Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела.
Клинические варианты и проявления COVID-19 следующие: острая респираторная вирусная инфекция легкого течения, пневмония без дыхательной недостаточности, пневмония с острой дыхательной недостаточностью, острый респираторный дистресс-синдром, септический (инфекционно-токсический) шок. Различают легкие, средние и тяжелые формы COVID-19. Наиболее тяжелые формы развиваются у пациентов пожилого возраста (65 и более лет). При тяжелом течении наблюдаются быстро прогрессирующее заболевание нижних дыхательных путей, пневмония, острая дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис и септический шок. В тяжелых поражениях легких существенную роль играет «цитокиновый шторм» - избыточный ответ иммунной системы на инфекцию, который наносит организму существенный вред.
Для лабораторной диагностики инфекции, вызванной SARS-CoV-2, применяется метод ПЦР. Выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР проводится пациентам с клинической симптоматикой респираторного заболевания, подозрительного на инфекцию, вызванную SARS-CoV-2, в особенности прибывающим из эпидемиологически неблагополучных регионов сразу после первичного осмотра, а также контактным лицам. ПЦР-диагностику проводят при первом осмотре и в динамике наблюдения на 5-7 день с целью исключения ложноотрицательного результата.
Основным видом биоматериала для лабораторного исследования является мазок из носоглотки и/или ротоглотки. Также биологическим материалом для исследования служат: промывные воды бронхов, полученные при фибробронхоскопии, эндотрахеальный и назофарингеальный аспират, мокрота, биопсийный или аутопсийный материал легких, цельная кровь, сыворотка, моча.
Сегодня нет доказательств эффективности применения при COVID-19 каких-либо лекарственных препаратов. Пациенты, инфицированные SARS-CoV-2, должны получать поддерживающую симптоматическую терапию. Ряд лекарственных препаратов, а также традиционных народных или домашних средств может только способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов заболевания COVID-19. ВОЗ не рекомендует проводить самолечение с помощью каких бы то ни было лекарственных препаратов, включая антибиотики, с целью профилактики или лечения инфекции COVID-19. В то же время ведутся клинические испытания ряда средств как западной, так и традиционной народной медицины. ВОЗ продолжает публиковать обновленные сведения по мере появления клинических данных.
Анализ данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERS-CoV, позволяет выделить несколько препаратов этиологической направленности, которые, как правило, использовались в комбинации. К ним относятся лопинавир+ритонавир, рибавирин и препараты интерферонов (осельтамивир). Указанные лекарственные препараты сегодня также применяются при лечении пациентов с COVID-19.
Комбинированный препарат лопинавир+ритонавир (калетра) используется для лечения ВИЧ-инфекции и является ингибитором протеазы вируса. Данный препарат нашел свое применение в лечении инфекции MERS-CoV и в настоящее время используется для терапии инфекции, вызываемой новым коронавирусом SARS-CoV-2.
Рибавирин является препаратом противовирусного действия, имеющим достаточно широкий спектр применения при инфекциях вирусной этиологии. Рибавирин применялся при лечении инфекции SARS-CoV в Китае, Сингапуре и других странах, однако к его использованию следует относиться с осторожностью, учитывая потенциальную способность препарата вызывать тяжелые побочные эффекты (прежде всего анемию и тромбоцитопению).
Симптоматическое лечение включает: купирование лихорадки, обильное питье, комплексную терапию ринита и/или ринофарингита (увлажняющие/элиминационные препараты), витаминотерапию (большие дозы витамина С).
В связи с ослабленным противовирусным иммунным ответом, неспецифическая иммуномодулирующая терапия может считаться патогенетически оправданной. С учетом сопутствующей патологии и необходимости продолжать терапию имеющихся хронических заболеваний, особое внимание необходимо уделять препаратам, не оказывающим дополнительной токсической нагрузки на органы и системы. В качестве иммунотропных средств, оказывающих противовирусное действие, может быть рекомендовано применение препаратов индукторов интерферона - Анаферон и Эргоферон. Противовирусное действие указанных лекарственных препаратов на сезонные коронавирусы человека, вызывающие ОРВИ, имеет доказательную базу.
Некоторое время назад немало надежд связывали со старым антималярийным препаратом гидроксихлорохином (плаквенил) в комбинации с азитромицином. Его сравнительную эффективность в лечении коронавирусной инфекции показал китайский опыт и небольшое исследование во Франции. Однако ряд специалистов настаивают, что эффективность гидроксихлорохина не доказана. Врачи опасаются, что люди массово займутся самолечением и будут принимать препарат, подвергая опасности свое здоровье.
Профилактика коронавирусной инфекции имеет огромное значение. В отношении вирусов с пандемическим потенциалом, передающихся воздушно-капельным путем, профилактика всегда значительно эффективнее, чем лечение. Человечество не придумало для борьбы с вирусами ничего более эффективного, чем вакцина, которая особенно важна для вирусов с аэрозольным принципом передачи, таких, как коронавирус SARS-CoV-2.
Вполне вероятно, что вакцина от коронавируса появится в скором времени, так как попытки создать вакцину идут сейчас по всему миру, а в США и Канаде начата клиническая фаза испытаний. В случае если удастся разработать вакцину за короткий срок - это станет мировым рекордом.
Крайне важно для будущего здоровья людей по всему миру создать коллективный иммунитет против коронавируса, то есть прослойку с иммунитетом в 70% населения. Имеется мнение, что в условиях отсутствия вакцины от коронавируса нового типа, средством специфической профилактики может явиться ежегодная вакцинация от сезонного гриппа.
Сегодня история COVID-19 наряду с разочарованиями и опрометчивыми решениями полна обнадеживающих новостей и результатов.

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