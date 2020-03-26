Минобразования перечислило в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 510 тысяч манатов
БАКУ/Trend/ - Министерство образования Азербайджана перечислило в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 510 тысяч манатов.
Как сообщает Trend со ссылкой на минобразования, центральным аппаратом министерства, а также рядом подведомственных учреждений и агентств, в Фонд поддержки борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), созданного указом Президента Азербайджанской Республики в качестве составной части мероприятий, связанных с охраной здоровья населения страны и усилением борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), было выделено 510 тысяч манатов.
Лента новостей
Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО)
Коллектив Федерации гимнастики Азербайджана перечислил 20 000 манатов в Фонд поддержки по борьбе с коронавирусом
Начинается реализация третьего социального проекта по борьбе с коронавирусной пандемией в Азербайджане
Азербайджан - сильное государство, и на данный момент мобилизованы все возможности, чтобы граждане не понесли ущерб
Турция продлила лицензию компании «Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation» на разведку нефти и газа